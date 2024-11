Assista aqui à Tertúlia Bola Branca especial sobre Rúben Amorim. Em análise, a saída do treinador do Sporting para o Manchester United, os impactos que terá em Alvalade e o que pode Amorim mudar nos "red devils" e no futebol inglês.

Ribeiro Cristóvão, Francisco Guimarães, o editor de Desporto da Renascença, Luís Aresta, e o antigo treinador do Sporting Tiago Fernandes juntaram-se numa conversa com moderação de Rui Viegas.