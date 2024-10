Rúben Vinagre. Porta do Sporting "está um bocadinho mais fechada do que aberta"

O Rúben foi para a Polónia este ano, por empréstimo do Sporting. Soma já cinco assistências em 16 jogos, incluindo uma que deu a vitória frente ao Betis, na Liga Conferência. Começou muito bem a época, como é que se tem sentido aí e adaptado?

Sinceramente, a adaptação não teve impacto quase nenhum, porque é um futebol muito parecido ao futebol que eu cresci a jogar em Inglaterra. É um futebol intenso, com muita capacidade física e tem sido muito bom. Os estádios sempre cheios, temos um balneário incrível, a equipa é muito boa, a equipa técnica é fantástica e as coisas têm estado a correr bem. É claro que queríamos estar noutra posição no campeonato [Legia está no 6.º lugar do campeonato], mas também ainda é muito cedo e, com certeza, no final iremos estar onde queremos.

Nas últimas duas épocas passou por três clubes: Everton, Hull City e Hellas Verona, onde as coisas não correram como desejava. Sente que agora pode ter encontrado o contexto certo no Legia de Varsóvia?

Sim. Tive dois anos muito complicados, onde fiz escolhas que não deveria ter feito. Não foram anos positivos, mas também foram anos em que retirei alguma coisa, aprendi. Acho que hoje consigo perceber melhor como o futebol funciona, sei que é muito o momento.

Agora estou bem e está tudo a correr bem, graças a Deus, mas tudo muda muito rápido e sei que tenho de manter o nível. Estou contente aqui, quero fazer uma grande época aqui e depois logo se vê o que é que vai acontecer.

O Rúben ainda está emprestado pelo Sporting, mas saíram várias notícias que apontam para uma vontade do Legia de acionar a opção de compra [no valor de 2,5 milhões de euros]. Qual é a expectativa para o futuro próximo naturalmente?

A minha expectativa é acabar a época aqui, essas decisões já não dependem de mim, são decisões do clube. Eu quero acabar a época aqui, realizar os objetivos do clube, que são mais importantes, e depois perceber a decisão do clube e seguir com ela.

O Rúben esteve apenas uma época no plantel do Sporting. O que é que não correu bem para não se ter afirmado?

No Sporting foi complicado. Foi um ano em que comecei bem, mas depois tive problemas físicos e foi uma época muito complicada. Claro que tenho pena que as coisas tenham corrido desta forma, mas é o futebol. É seguir em frente e lutar para voltar a estar a um melhor nível. É isso que eu tenho tentado sempre fazer.

Olha para o Sporting neste momento como uma porta que já está mais fechada do que aberta?

Não é fácil responder. Eu sei que o Legia tem opção de compra, portanto acho que, sendo assim, se calhar está um bocadinho mais fechada do que aberta, porque depende do Legia. É uma decisão deles. Se eles comprarem, é uma porta que vai estar fechada. Já não é uma decisão que é minha.

Infelizmente as coisas no Sporting não deram certo naquele ano, mas é seguir, trabalhar e lutar para voltar a estar nesse nível.

Nesse ano em que as coisas não correram bem, o que ficou dessa experiência de ter estado num clube como o Sporting?

Aprendi em todos os clubes onde passei, no Sporting não é diferente. Aprendi muito com o treinador, Rúben Amorim. O mister é, sem dúvida, um grande treinador, não há margem para dúvidas.

Aprendi muito no Sporting, estive lá um ano, foi a primeira vez que estive numa equipa a lutar por títulos e isso fez-me crescer, fez-me aprender outras coisas. Foi mais uma aprendizagem, foi bom. Podia ter sido melhor, mas dentro de todas as circunstâncias foi uma boa aprendizagem.