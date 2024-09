Ouça o relato. Arouca - Sporting (I Liga)

Leões visitam Arouca na abertura da 5.ª jornada do campeonato. Sporting vai tentar manter a invencibilidade e a liderança, no duelo contra a equipa da casa que ocupa a 14.ª posição. Pontapé de saída marcado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca.