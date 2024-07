​Do ataque à Academia à glória. Sebastian "El Patron" Coates diz adeus ao Sporting

Nasceu no Uruguai e chegou de Inglaterra para vestir a camisola do Sporting. Conseguiu ultrapassar dias de caos e crises, não deixou Alvalade após o ataque à Academia e tornou-se num herói do povo leonino. Sebastian Coates diz agora adeus a Alvalade para regressar a casa, ao Uruguai, ao fim de nove temporadas.

“Esforço, dedicação, devoção e glória”. O lema dos leões parece forjado à medida de “El Patron”, que com a sua força tranquila e humildade chegou a capitão e tornou-se num dos pilares do Sporting campeão.

A chegada ao Sporting aconteceu na temporada 2015/2016, pelas mãos do então presidente Bruno de Carvalho. Coates vinha com a chancela do futebol inglês, onde representou o histórico Liverpool e o Sunderland.

Agora regressa a casa para voltar a vestir a camisola do Nacional de Montevideu, onde fez a formação. Por esta potência do futebol uruguaio também passaram nomes como Álvaro Recoba, Diego Godín, Luis Suárez ou "El Loco" Abreu.