Varandas anuncia continuidade de Rúben Amorim no Sporting

O Sporting demonstrou que é possível vencer sem “a mancha de processos judiciais” ou de uma “guarda pretoriana”, declarou Frederico Varandas durante a receção dos novos campeões nacionais na Câmara de Lisboa, onde anunciou a continuidade de Rúben Amorim, "um dos melhores treinadores do mundo".

“O Sporting demonstra que é possível vencer com coragem, com dignidade, com integridade, sem a mancha de processos judiciais e sem qualquer guarda pretoriana paga”, afirmou o presidente do Sporting no seu discurso, no salão nobre dos paços dos concelho.

A primeira palavra do presidente leonino foi para os sócios e adeptos do clube: "No passado dia 5 deram uma demonstração exemplar de civismo, de bom comportamento e de amor pelo seu clube. É notável uma festa popular com milhares e milhares de pessoas e não ter havido sequer um desacato. Simplesmente admirável. E deixem-me destacar entre os milhares e milhares de pessoas, a presença de milhares de crianças e mulheres".



A segunda palavra foi para "eterno rival" Benfica. "Para vencermos este campeonato o nosso rival obrigou-nos a ter de bater todos os nossos recordes. Para um digno vencido…o nosso respeito e consideração", declarou Frederico Varandas.

O presidente do Sporting deixou elogios aos jogadores, equipa técnica e staff, sublinhando que "é preciso recuar mais de 70 anos na história do Sporting, à equipa dos 5 violinos, para encontrar uma verdadeira 'máquina demolidora de futebol' como esta equipa".

"Estes 'Leões demolidores' bateram o recorde de pontos, recorde de vitórias e o recorde de golos marcados numa época. Muito obrigado por esta maravilhosa e inesquecível época. O mérito, a história e a glória é vossa!", declarou.

"Confirmação de uma nova era"



O líder dos leões diz que, após o quarto lugar da temporada passada, o Sporting não procurou "desculpas nem discursos de vitimização ou de desresponsabilização" e acreditou no trabalho e no processo.

Frederico Varadas considera que há uma mudança de paradigma e uma nova era no futebol português.

"Se a conquista do campeonato de há três anos foi de extrema importância, por ter acabado com o jejum de 19 anos, a conquista deste campeonato é, para mim, de ainda maior importância. É mais que um campeonato, é uma mudança de paradigma. É o fim de uma era em que o Sporting vencia esporadicamente e com intervalos de décadas. É a confirmação de uma nova era onde o Sporting deixa de olhar para cima para ver os seus rivais e volta a ser estruturalmente forte, preparado para vencer e para continuar a vencer", afirmou.



Frederico Varandas espera regressar em breve à Câmara de Lisboa, se o Sporting vencer a Taça de Portugal frente ao FC Porto.

"Lisboa é verde e branca". Lisboa condecora Manuel Fernandes



O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse que "hoje, Lisboa é verde e branca" e exaltou a equipa masculina do Sporting que se sagrou campeã nacional de futebol, após recebê-la na sede da autarquia.



"Hoje, Lisboa é verde e branca, e a cidade vive a glória do Sporting, que vem do esforço, dedicação e muita devoção", declarou Carlos Moedas, que anunciou a entrega de uma medalha ao antigo jogador Manuel Fernandes, uma lenda do Sporting.



O autarca olhou uma "praça cheia" de adeptos "leoninos" e lembrou que, no dia 5 de maio, "o Marquês esteve cheio, de felicidade e alegria que se espalhou pelos corações de milhões, no país e em todo o mundo".



Deixou elogios ao presidente do clube, Frederico Varandas, ao diretor desportivo, Hugo Viana, e ao treinador, Ruben Amorim, que "disse aquela frase histórica: "e se corre bem?"", e acabou "campeão duas vezes, como um vencedor e um ídolo".

"Se há algo que distingue o Sporting e marca a sua identidade, é a união desta equipa. Em 2021, diziam que onde vai um, vão todos. Hoje, fizeram esse caminho lado a lado", acrescentou, lembrando "três figuras enormes", Coates, Adán e Luís Neto.

De resto, Carlos Moedas destacou ainda Paulinho, o roupeiro "que todos amam", e o sueco Viktor Gyökeres, o melhor marcador da equipa, contratado por Hugo Viana. "O trabalho do Hugo Viana foi simplesmente fantástico. Foi cirúrgico, fez a diferença nos detalhes. O que dizer do presidente, Frederico Varandas? Veio cá à câmara e disse que ia voltar. É um verdadeiro líder, porque tem três características: sabe rodear-se, sabe ouvir e sabe fazer", fechou.