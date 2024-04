"Não resultou". Inácio à esquerda e as consequências dessa decisão no FC Porto-Sporting

O comentador acredita que "é incomum uma equipa prestes a ser campeã ter tantas falhas apontadas aos guarda-redes".

"Não me recordo de nenhuma equipa campeã com uma lacuna assim no guarda-redes. Lembro-me do Roberto no Benfica, mas não foi campeão. Terá sido o guarda-redes que mais pontos deu aos adversários. Esta época, o Sporting tem a grande vantagem de fazer uma média de quase três golos por jogo. Mesmo que o guarda-redes vá entregando um golo aqui ou ali, é difícil perderes pontos quando marcas três", conclui.

O Sporting perdeu dois pontos no clássico e tem cinco de vantagem para o Benfica, a três jornadas do fim. O deslize não mudará o desfecho mais provável do campeonato: "Acho que título está entregue".

"Precisa de quatro pontos em nove possíveis, porque, à partida, terá vantagem na diferença de golos em caso de empate pontual. O que me faz acreditar que está entregue é o calendário. Dois jogos em casa com Portimonense e Chaves e o Sporting ainda não perdeu qualquer ponto em casa", termina.