Os números de Rúben Amorim no Sporting

Rúben Amorim cumpre a quarta época no Sporting, a terceira completa, e acaba de renovar contrato até 2026.

O antigo internacional português chegou a Alvalade em março de 2020, para preparar, antecipadamente, a época seguinte. O truque funcionou: o Sporting foi campeão em 2020/21, ao fim de 19 anos de jejum. Além disso, conquistou a Taça da Liga.

Na segunda época completa, começou logo por vencer a Supertaça e, no campeonato, foi segundo classificado, logo atrás do FC Porto, com os mesmos pontos (85) da temporada em que fora campeão. Também voltou a levantar a Taça da Liga e ainda chegou aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nessas duas épocas, ficou a apenas um ponto do recorde do Sporting no campeonato desde que as vitórias valem três pontos. Só Jorge Jesus, em 2015/16, fez mais pontos: 86.