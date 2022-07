Tiago Fernandes: “Sporting está a atravessar o melhor momento da sua história"

À espero do “projeto certo”

Tiago Fernandes está sem clube desde que saiu do Leixões, em 2020. Revela que teve convites “do Chipre, do Kuweit e da Arábia Saudita”, mas assume que o objetivo agora é “continuar em Portugal” e encontrar o seu espaço. Espera pelo “projeto certo”.

“O projeto certo é entrar a ganhar. É estar num contexto ambicioso e que tenha uma equipa e uma estrutura à minha volta que acredite em mim, que me ajude a atingir os objetivos”, conclui.

Tiago Fernandes iniciou a carreira de treinador como adjunto do pai, Manuel Fernandes, no Vitória de Setúbal. Em 2011 entrou na formação do Sporting, onde orientou diversos escalões até 2018, quando orientou a equipa principal durante três jogos (duas vitórias e um empate, frente ao Arsenal), entre a saída de José Peseiro e a entrada de Marcel Keizer.

Depois da saída do clube de Alvalade, o técnico de 40 anos teve passagens pelo Chaves, na I Liga, e por Estoril e Leixões, na segunda divisão.