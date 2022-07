Francisco Trincão encontra a tranquilidade necessária no Sporting para voltar a brilhar

Vítor Castanheira vê Francisco Trincão como o sucessor natural de Sarabia no Sporting e acredita que, dada a familiaridade que tem com Ruben Amorim, que pediu expressamente a sua contratação, tem tudo para ter sucesso em Alvalade e reabrir as portas da seleção nacional a tempo do Mundial do Qatar.

Vítor Castanheira foi adjunto de Abel Ferreira nas equipas B e principal do Sporting de Braga (e, depois, no PAOK e agora no Palmeiras). Em 2015/16, a equipa técnica promoveu Francisco Trincão, então de apenas 16 anos, diretamente dos sub-17 à equipa B, para ganhar experiência em contexto profissional.

Em entrevista à Renascença, Vítor Castanheira recorda um jovem avançado de qualidade evidente e maturidade acima da média, características que motivaram o salto para a II Liga, e analista o percurso apagado do mais recente reforço do Sporting no Barcelona (Espanha) e no Wolverhampton (Inglaterra).

O adjunto de Abel Ferreira acredita que o regresso a Portugal, para jogar no Sporting, é o passo certo para a carreira de Francisco Trincão. Sob a asa de Ruben Amorim, que o lançou na equipa principal do Braga, e com a missão de substituir Sarabia, o internacional português pode sonhar com um regresso à seleção.