Silas: "Prestámos um bom serviço ao Sporting, mas encontrámos contexto com que não concordávamos"

"Prestámos um bom serviço ao Sporting". A conclusão é de Jorge Silas, que passou por Alvalade em 2019/20 e acaba de assinar pelos cipriotas do AEL Limassol.

Em entrevista a Bola Branca, Silas, de 45 anos, é convidado a olhar para o seu passado. Em particular, no Sporting, onde entrou com muita ilusão que rapidamente se transformou em desilusão.

"Fomos para o Sporting com muita ilusão, mas encontrámos um contexto que não esperávamos e com o qual não concordávamos. Não posso estar num sítio sem estar com prazer. E nós é que decidimos ir embora", sublinha o técnico.

Apesar das dificuldades, Silas assegura, em jeito de balanço, que o trabalho desenvolvido foi bom.

"Não continuei porque havia coisas que achei que não estavam corretas", explica, sem concretizar. "Prestámos um bom serviço ao Sporting. Fomos a melhor equipa técnica desse ano. A equipa técnica do Rúben [Amorim] não fez melhor do que nós. Fez uma equipa nova e isso é determinante", acrescenta.