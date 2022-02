"​Não quero ver Varandas expulso porque o Sporting entrou em 'default' financeiro”

Mas a situação financeira do Sporting está assim tão mal ou está bem como diz o presidente Frederico Varandas?

Os números que Frederico Varandas apresentou estão longe da realidade. A posição financeira global do Sporting é muito má, o Sporting não se consegue financiar com juros baixos o que é sinal de que os mercados não confiam no Sporting.

Ricardo Oliveira diz que tem a solução para a tão falada restruturação financeira do Sporting, quando é que vai apresentar os investidores?

As eleições são no dia 5, eu digo sempre isto, todos os projetos bons encontram sempre financiamento, o mercado neste momento está cheio de liquidez, as pessoas não sabem onde investir o dinheiro. Tenho acesso a instituições com muita capacidade neste prolongamento, já lhes mostrei as contas dos últimos três anos, já discutimos o assunto e tenho a certeza de que posso ter um financiamento a juro mais baixo do que o Sporting tem vindo a financiar-se.

No devido momento as pessoas vão perceber quem são essas pessoas, quem são as instituições e perceberão que dinheiro não será um problema. Falamos em 150 ou 200 milhões de euros porque não temos muita informação, é-nos negada essa informação, sou acionista da SAD, vou às assembleias gerais da SAD e faço imensas perguntas a que não me respondem.

Na conversa que tive com o presidente Frederico Varandas percebi que os números não são o seu forte, o que não é mal nenhum porque eu não percebo nada de medicina. Senti que passa alguma informação que me deixa um pouco a pensar, mas isto é mesmo assim?

Se eu encontrar o Sporting numa posição só preciso de 150 milhões, se eu encontrar na situação que eu estou à espera então são necessários 200 milhões, até porque no dia 1 de julho de 2024, o Sporting recebe a última “tranche” do contrato com a NOS e as VMOC convertem em Dezembro de 2026. Se não for o Sporting a agarrar estes títulos, perde automaticamente a maioria da SAD.