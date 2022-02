​“Frederico Varandas não cumpriu o que prometeu aos sócios”

Frederico Varandas em 2018 prometeu que ia fazer uma app, em 2020 fez um documento estratégico onde dizia que até ao final deste mandato ia ter a app. Em janeiro fomos brindados, em janeiro disse, [com a informação de] que a app era muito cara e agora quando olhamos para as poucas folhas do seu programa eleitoral vemos que promete novamente a app.

É este tipo de indecisões, de falta de gestão que nós queremos colmatar e por isso avançamos com uma proposta aos sócios.

Quem está em desacordo com Frederico Varandas diz que a sua gestão tem sido suportada pelo futebol, mas que há uma questão financeira muito importante para o Sporting que está por resolver. Esta é uma questão que é fundamental no vosso projeto?

Sem dúvida, aquilo que nos foi dado a conhecer pelas demonstrações financeiras que a administração da SAD e o conselho diretivo lançaram é que a foma de gerir foi tão simples quanto esta: adiantar receitas e não pagar a fornecedores.

Devia ter sido feita a restruturação financeira que até estava prometida no programa eleitoral de Frederico Varandas. Aquilo que ele fez foi rasgar o que estava feito anteriormente e não levou até ao fim esta promessa eleitoral. Agora volta a prometer a mesma situação, mas a pergunta que nós lançamos é: Porque havemos de acreditar que vai fazer agora quando teve quatro anos e não o fez?

Fala-se muito que há candidatos, como Nuno Sousa e Ricardo Oliveira, que estão nesta campanha com o objetivo de ganhar posição para futuros atos eleitorais. É verdade?

Fala-se muito disso mas não é o nosso objetivo. Embora gostemos muito de olhar para o médio e longo prazo, neste caso só estamos a olhar para estas eleições. Eu gostava de lembrar aqui dois casos.

Um no desporto e no Real Madrid onde Lorenzo Sanz ganhou a Liga dos Campeões mas não foi reeleito presidente, numa vitória de Florentino Pérez; e outro na política: Winston Churchill que ganha pelos Aliados a II Guerra Mundial e depois não é reeleito primeiro-ministro no Reino Unido porque os britânicos não observaram no seu programa eleitoral uma proposta de futuro.

E, de facto, se olharmos para a proposta de Frederico Varandas vemos que é uma reposição de 2018 em vez de chamar-se “nova era” podia chamar-se “aquilo que prometi e não cumpri”.

Tem falado muito em dar voz aos sócios e também já falou na readmissão dos sócios que foram expulsos. Essa não é uma proposta audaz?

Claro que é, mas nós somos audazes no que estamos a propor. Queremos criar a figura do provedor do sócio, porque aquilo que se vê atualmente é um distanciamento entre os sócios e os órgãos sociais.

Desta forma os sócios podem colocar as dúvidas, as reclamações e assim podemos mostrar que a voz dos sócios conta. Quanto à proposta de que fala, terá de ser apresentada em assembleia geral e terá a ver com todos aqueles que nunca foram condenados nos tribunais por algo que seja lesivo dos interesses do Sporting e que foram expulsos de sócios.Será o "enterrar do machado de guerra".