​Primeira derrota do Sporting desperta FC Porto e Benfica

O Sporting sofreu a primeira derrota da época na I Liga nos Açores, com o Santa Clara (3-2), e ficou exposto ao que os rivais diretos ainda podem fazer na última jornada da primeira volta.



O FC Porto joga com o Estoril e, se pontuar, ficará isolado na frente do campeonato, descolando do Sporting, com quem partilha a liderança. Os campeões nacionais entram mal em 2022 e têm testes duros pela frente nas próximas rondas.

Depois de defrontarem o Leça, para os oitavos de final da Taça de Portugal, visitam o Vizela e logo a seguir recebem o Braga, antes de reencontrarem o Santa Clara, nas meias-finais da Taça da Liga.

Desafios em que a equipa de Rúben Amorim, que falhou a deslocação aos Açores por estar infetado com Covid-19, será, uma vez mais, posta à prova e veremos, no final da ronda 17, com que nível de pressão.

Além de correrem o risco de o Porto se afastar no topo, os sportinguistas também podem ver o Benfica renovar a esperança de reentrar na luta pelo título. Desde já, os encarnados, no segundo jogo de Nélson Veríssimo, domingo, frente ao Paços de Ferreira, podem cortar a diferença de sete para quatro pontos, em relação ao Sporting.