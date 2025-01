Contas da Liga Europa. FC Porto pode apurar-se com empate (mas é perigoso), ao Braga só a vitória interessa

FC Porto e Sporting de Braga chegam à última jornada da fase regular da Liga Europa sem possibilidade de de apuramento direta para os oitavos de final e com vida complicada para chegar ao play-off. Neste momento, as duas equipas portuguesas estão fora dos lugares de sobrevivência

O Porto, que vai defrontar o Maccabi Telavive, de Israel, em campo neutro, na Sérvia, encontra-se no 25.º posto, o primeiro abaixo da linha de água, com oito pontos; ainda pode ser cabeça de série. O Braga, que receberá a Lazio, tem menos um ponto e ocupa a 27.ª posição.

Estão na luta, além das equipas portuguesas: do 16.º ao 20.º lugar, Ajax, Real Sociedad, Midtjylland e Elfsborg, com dez pontos; do 21.º ao 24.º, Roma, Ferencváros, Fenerbahçe e Besiktas, com nove; o 26.º Twente, com sete pontos; e 28.º Hoffenheim e o 29.º Maccabi Telavive, com seis.

Eis, então, os jogos que interessam, além do Maccabi-Porto e do Braga-Lazio: Roma-Eintracht Frankfurt, Ajax-Galatasaray, Tottenham-Elfsborg, Real Sociedad-PAOK, Ferencváros-AZ Alkmaar, Midtjylland-Fenerbahçe, Anderlecht-Hoffenheim e Twente-Besiktas.

Critérios de desempate

Para o FC Porto, há duas contas simples: a vitória garante o apuramento e a derrota dita o adeus à Europa. O empate pode chegar, mas deixa a equipa de Martín Anselmi, que se estreará no banco, dependente de terceiros.

No caso do Braga, nem o empate basta. E mesmo a vitória pode não ser suficiente.

O primeiro critério de desempate é a diferença de golos, seguida do número de golos marcados e do número de golos marcados fora. Depois, o número de vitórias e o número de vitórias fora. O sexto critério é o número de pontos acumulados pelos adversários defrontados e o sétimo a diferença de golos e o oitavo o número de golos. Em penúltimo está a disciplina e, em último, o coeficiente UEFA.



O Porto tem uma diferença positiva de um golo (com 12 marcados). O melhor registo é o do Ajax, com +7 e o segundo melhor o do PAOK (+4), ambos, também as únicas equipas com tantos ou mais golos apontados que os dragões (14 para os neerlandeses e 12 para os gregos).

Depois, vêm Real Sociedad e Roma (+2), Porto (+1), Mitdjylland (0), Ferencváros (-1), e Elfsborg, Fenerbahçe e Twente (-2). O Braga tem uma diferença de golos de -4, assim como Besiktas e Hoffenheim. A pior das equipas com esperanças de apuramento é o Maccabi Telavive, com -8.

As contas do FC Porto

Como referido, a derrota significa eliminação, o empate deixa o Porto dependente de terceiros e a vitória garante o apuramento para o play-off.

Vamos, então, às contas do empate. Se isso acontecer, a equipa portista passará a somar nove pontos e manterá a diferença de golos de +1.

Para começar, terá sempre Besiktas ou Twente à sua frente, pelo que o resultado desse jogo é irrelevante. Para seguir em frente, o Porto precisa que pelo menos uma das restantes equipas que começam a jornada com nove pontos - Roma, Ferencváros e Fenerbahçe - perca. Além disso, precisa que o Braga não vença e que o Hoffenheim não goleie o Anderlecht por cinco ou mais golos.

Caso o Braga vença, os dragões precisam que pelo menos duas das referidas três equipas (Roma, Ferencváros e Fenerbahçe) percam - e que o Hoffenheim não goleie o Anderlecht por cinco ou mais golos.

Se o Braga vencer e o Hoffenheim golear o Anderlecht por cinco ou mais golos, o Porto precisará que Roma, Ferencváros e Fenerbahçe percam.

No caso de o Hoffenheim golear o Anderlecht por cinco ou mais golos, mas o Braga não vencer, o FC Porto precisará que duas das tais três equipas percam.

As contas do SC Braga

O Braga tem de vencer e mesmo isso poderá não chegar.

A equipa minhota passa se o Porto não ganhar e houver empate no Twente-Besiktas.

Se o Porto ganhar, o Braga precisará que uma das três equipas (além do Besiktas) com nove pontos - Roma, Ferencváros e Fenerbahçe - perca. Ou que empate; no entanto, nesse caso, entraria em jogo, aí possivelmente contra mais equipas, a diferença de golos e o número de golos marcados - e importa lembrar que a equipa de Carlos Carvalhal tem -4 no primeiro parâmetro, um dos piores registos da prova, e nove no segundo.

Caso não haja empate no Twente-Besiktas, o Braga passará se um de Roma, Ferencváros e Fenerbahçe perder - se o melhor que acontecer for um empate, voltaremos ao "goal average" e aos golos apontados, eventualmente até com mais equipas na equação.

Na eventualidade de o Porto ganhar e o Twente-Besiktas não terminar empatado, o Braga já necessitará que duas das três equipas mencionadas percam. Como nos cenários acima, empates obrigarão a entrar na minúcia do saldo de golos, sempre com os minhotos em desvantagem à partida para esta última jornada.

São muitas as contas, algumas imponderáveis, de que FC Porto e SC Braga dependem para chegar ao play-off da Liga Europa. Mais difícil ainda será que cheguem os dois, uma vez que o apuramento de ambos é incompatível em vários cenários.

O Maccabi Telavive-FC Porto e o Sporting de Braga-Lazio estão marcados para as 20h00 de quarta-feira, na Sérvia (campo neutro) e no Municipal de Braga, respetivamente, e terão relato, exclusivamente online, e acompanhamento na app e no site da Renascença.