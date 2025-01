"Traição" para uns, adeus aos "caprichos milionários" para outros. Como o México vê a saída de Anselmi?

Há outro ponto de indignação: o suposto interesse do Porto em jogadores do Cruz Azul. Três nomes são falados, um deles com especial força.

De acordo com o "Estadio", os dragões estão interessados em levar os médios mexicanos Erik Lira, de 24 anos, e Charly Rodríguez, de 28, e o guarda-redes colombiano Kevin Mier, de 24.

O nome de Kevin Mier é repetido pela FOX Sports. "Cruz Azul fica sem treinador e sem super guarda-redes", lê-se. A intenção seria comprar o colombiano no verão, para colmatar a possível venda de Diogo Costa.

O acordo entre FC Porto e Martín Anselmi, diz toda a imprensa mexicana, está fechado, faltando apenas fechar tudo com o Cruz Azul, ainda que o enfado do clube da Cidade do México possa ser um obstáculo.

Para trás, fica um percurso de pouco mais de um ano, iniciado em dezembro de 2023, em que o treinador argentino, de 39 anos, bateu o recorde de pontos em torneios de 17 jornadas, com 42 - contudo, no "mata-mata", não conseguiu chegar à conquista do torneio Apertura.

Em 50 jogos à frente do Cruz Azul, Anselmi somou 28 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Não venceu qualquer título - à exceção do torneio particular Copa Fundadores -, embora tenha sido vice-campeão do Clausura 2024 e tenha ido às meias-finais do Apertura de 2025. Também chegou aos "oitavos" da Leagues Cup.