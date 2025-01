Só por uma vez nos últimos 50 anos o FC Porto foi campeão após trocar de treinador (mas é um caso especial)

Foi preciso esperar sete anos, até à época 2013/14, para se assistir a nova troca de treinador com a época em andamento, no Dragão. Foi no dia do seu 41.º aniversário, a 5 de março 2014, que Paulo Fonseca recebeu a notícia de que não continuaria a ser treinador do FC Porto. Luís Castro, então técnico da equipa B, substituiu-o interinamente até ao final da época (seria a primeira de duas vezes em que isso aconteceria - a segunda foi no Shakhtar Donetsk, em 2019), que concluiu na terceira posição. Curiosamente, o antigo coordenador da formação dos dragões é, agora, um dos nomes apontados à sucessão de Vítor Bruno.

Por fim, em 2015/16, o segundo ano de Julen Lopetegui terminou com despedimento, quando estava a quatro pontos da liderança. Entrou José Peseiro (depois de um curto período com Rui Barros, novamente, como treinador interino) e o FC Porto acabou no terceiro lugar, a 15 pontos do Benfica. A solução, no verão, foi mudar de técnico.

Eis que, nove anos depois, o FC Porto volta a trocar de treinador a meio da época. Saiu Vítor Bruno, ainda sem substituto. Será que o sucessor vai repetir a tradição ou conseguirá seguir o exemplo da exceção, Jesualdo Ferreira?

Por outro lado, uma estatística poderá animar André Villas-Boas: em quatro das cinco ocasiões em que o treinador que chegou a meio se manteve para a época seguinte, foi campeão. Os seus nomes? Artur Jorge, Bobby Robson, José Mourinho e Jesualdo Ferreira.