Só seis dos 18 clubes da I Liga não mudaram de treinador (veja quem caiu e quando)

À quarta jornada, nova "chicotada" psicológica, agora no Benfica. O presidente das águias, Rui Costa, admitiu ter cometido um erro ao segurar Roger Schmidt no verão e, perante o segundo jogo, em quatro jornadas, sem vencer, o alemão lá seguiu caminho. O eleito para ocupar o cargo foi um velho conhecido do público da Luz: Bruno Lage.

A sexta jornada trouxe dois despedimentos. Filipe Martins colocou o lugar à disposição, depois de ter conseguido apenas dois pontos no campeonato, e o Estrela da Amadora substituiu-o com o então diretor desportivo, José Faria. Uma solução que começou como temporária e se tornou definitiva.

Mais abaixo no mapa, e quase em simultâneo, o Farense perdeu a paciência com José Mota, que protagonizou o pior arranque da história do clube na I Liga, com seis derrotas consecutivas. O sucessor foi Tozé Marreco, que, no fundo, só esteve fora do ativo por seis jornadas.