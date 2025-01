Os presidentes também erram

A derrota e a pálida exibição do FC Porto em Barcelos comprovaram, em definitivo, que André Villas-Boas arriscara demasiado na aposta pessoal que fez em Vítor Bruno.

Antes, já Frederico Varandas medira mal os riscos ao entregar a João Pereira uma missão para a qual não estava notoriamente preparado, sendo que o pontapé de saída para os erros presidenciais já tinha sido dado por Rui Costa, ao deixar-se encantar prematuramente por Roger Schmidt.

Vida de presidente não é fácil…

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O caso do FC Porto tem a peculiaridade de o treinador em quem André Villas Boas apostou ter sido adjunto de Sérgio Conceição. Vitor Bruno herdou a maior parte do “balneário” da época passada. No plantel estava Francisco Conceição, que para muitos seria sempre um problema por ser filho de quem é. O problema foi resolvido com a saída do “espalha-brasas” para Itália, deixando para trás a certeza generalizada de que faria falta dentro de campo, como se comprova.

Em boa verdade, o elefante dentro do balneário portista nunca foi Francisco Conceição, mas sim Vítor Bruno, aposta pessoal de André Villas Boas para dar continuidade ao ciclo vencedor de Sérgio Conceição, quebrado, não pelo título que deixara escapar para o Sporting, mas pelo apoio incondicional que revelara para com o “seu” presidente Pinto da Costa.

Não sei que relação tinha Vítor Bruno, na época passada, com estes mesmos jogadores. Lembro-me de que, em abril de 2024, André Franco, Iván Jaime, Jorge Sánchez e Toni Martínez treinavam à parte. Pelos vistos, a mesma metodologia de choque foi aplicada a Pepê, que, por alguns minutos desancou Vitor Bruno nas redes sociais, ao revelar que, na semana passada e durante vários dias, andou a correr à volta do relvado de treinos. Após o jogo em Barcelos, o ex-treinador do Porto dissera que Pepê se auto-excluiu de defrontar o Gil Vicente.

Não sabendo o que se passou efetivamente no Olival, e reconhecendo que o brasileiro está em má forma, é no mínimo estranho ver Pepê exibido como um mau exemplo dentro do plantel portista.

Enquanto treinador do FC Porto, Vítor Bruno teve sempre um discurso pouco prudente, feito de lugares comuns, a soar estranho no mundo da bola. Vários treinadores com quem falei nos últimos meses questionavam onde isto iria parar, se teria Vítor Bruno capacidade para agarrar os seus jogadores a uma ideia vencedora, ao mesmo tempo que apontava falta de líderes no balneário e expunha debilidades coletivas e individuais. Voltou a fazê-lo após a derrota com o Gil Vicente.

A um treinador são exigidos resultados, mas esse não é o único parâmetro para aferir da sua competência.

André Villas Boas tem poucos meses de presidente, mas muitos anos de futebol. Ainda em Barcelos, terá percebido que a sua aposta em Vítor Bruno falhou e que este balneário já não tinha ponta por onde se lhe pegasse. A decisão de demitir o treinador foi rápida e pode salvar a época portista. É esperar pelo que aí vem. Afinal, os presidentes também erram.