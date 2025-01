"Andava no jaguar com música clássica": Pedroto, um homem de "magnetismo inebriante" que fazia muitas perguntas

O encantamento que revela este professor, pioneiro na estatística e tratamento de dados no futebol e tantas outras coisas, é extraordinário, chega a emocionar. “Duas palavras com ele já se tornavam grandes”, desabafa este académico que se levanta quando fala nos seus mestres, como Pedroto e o professor Manuel Sérgio.

Aquele primeiro encontro correu bem e uma vez lá foram juntos para Guimarães, no jaguar cinzento metalizado de Pedroto. Tocava música clássica. O cigarro ia aceso, claro. O homem do volante conduzia devagar, com prudência. “Foi uma viagem de sonho.”

A parte mais bizarra desta conversa com a Renascença acontece quando o professor José Neto começa a relatar os números daqueles tempos, a porta de entrada para o paraíso, pois demonstrou ao treinador que o jogo se podia explicar através dos números, de tendências e padrões. E assim lá subiu as escadas da Antas e conheceu os seus "heróis".

“Na primeira bota de ouro do Fernando Gomes foi com 4,7 remates para fazer golo, em três zonas da área: A12, A4 e A6, o triângulo do sucesso”, os olhos deste lado da linha abrem-se. “Na segunda, foram 3,7 remates para golo nas mesmas três zonas da área, portanto houve uma qualificação para o êxito, para meter a bola naquele espaço. Era tudo justificado na lei da prática para a teoria e da filosofia de uma teoria para uma melhor prática”, celebra.

Se Inácio e Tomé mencionaram o silêncio que se fazia para escutar o revolucionário senhor da boina, José Neto fala no silêncio como ferramenta. “Havia palestras demoradas e outras quase em silêncio”, relata. “E grande arte de falar do senhor Pedroto!, o silêncio como grande arte de comunicar. Entre as palavras, ele fixava os olhos e dava um ligeiro sorriso. Isso queria dizer tanto pá, essa comunicação não verbal.”

O professor Fernando Duarte também trabalhou lado a lado com Pedroto, ou senhor Pedroto como todos dizem. Este académico até diz que o único que se aproximou do treinador do FC Porto foi Alex Ferguson. Se fizeram épocas “espetaculares” nas Antas, há três momentos que definem o treinador, segundo Fernando Duarte.

Primeiro, a transformação de Vermelhinho. Duarte passou pelas distritais e campeonatos nacionais secundários, onde se cruzou com o futebolista na 3ª Divisão. Nunca viu nada e, mais tarde, encontrou-o no FC Porto. “Conseguiu fazer dele um ala de nível europeu, até cheguei a dizer-lhe: ‘Quantos jogadores não se andam a perder que consigo iam ser uns craques do carago, meu Deus…’.”