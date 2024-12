FC volta a ganhar e oferece um balão de oxigénio ao aniversariante Vítor Bruno

FC Porto 2-0 Casa Pia. Golos de Fábio Vieira e Samu, na segunda parte, garantem o regresso do Porto às vitórias, cinco jogos depois, e a recuperação do segundo lugar, a três pontos do Sporting. Recorde os melhores momentos da partida.