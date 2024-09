"De zés-ninguém para os melhores da Noruega". A história do Bodø/Glimt, o primeiro adversário europeu do Porto

Ao olhar pela claraboia do seu sótão na pequena cidade de Bodø, no norte da Noruega, Niklas Aune Johnsen vê que chove com alguma intensidade e já faz frio. São, no entanto, condições atmosféricas que o FC Porto deve agradecer para o jogo desta quarta-feira no arranque da Liga Europa contra o campeão local, o Bodø/Glimt.

“O Porto tem sorte de vir cá jogar tão cedo no outono. Vamos ter jogos em dezembro e janeiro, com muita neve e muito, muito frio. Nesses dias, não é sobre futebol, é sobre sobreviver”, diz Niklas, do departamento de comunicação do clube, à Renascença.

Niklas confessa-se “adepto desde sempre” e está há mais de uma década no Bodø/Glimt, primeiro como voluntário e depois como funcionário. Atrás de si, tem uma fotografia da equipa pendurada na parede, ao lado de três cachecóis do clube.

Bodø será a deslocação mais a norte da longa história europeia do Porto, uma cidade com 50 mil habitantes, a mais de mil quilómetros de distância da capital Oslo. É aqui que joga uma das equipas emergentes da Escandinávia.

Há menos de 10 anos, o Glimt jogava na segunda divisão e, desde então, tornou-se um crónico campeão norueguês, produtor de talento para a seleção nacional e uma equipa a ter em conta nas provas europeias.

“Fomos o primeiro clube do norte a vencer o campeonato, em 2020. Imagina o que é construir um clube numa cidade tão pequena, com jogadores desta zona, e tão longe de tudo. Fomos de ser uns zés-ninguém para o melhor clube do país”, diz.