Vítor Bruno. O "prof" obcecado com o pormenor (puxando a fita atrás até aos tempos de Coimbra)

Mas não foi só talento, Vítor Bruno sempre que chegavam as épocas de exames desaparecia. “Nem valia a pena ligar-lhe a três semanas das frequências”, conta Mauro.

Foi também na faculdade que Vítor conheceu a mulher Elsa Varela com quem tem três filhos, o Gustavo, o Guilherme e o Gabriel, entre os cinco e os dez anos.

Competitividade e superstições

Fora do mundo do futebol e dos estudos, Miguel Marques, que também jogou com Vítor Bruno na infância e adolescência e que ainda hoje faz parte do grupo de amigos do treinador do FC Porto, lembra um amigo muito competitivo. Os hobbys dele estão todos ligados ao desporto. Um deles o padel, que começou a jogar há uns anos.

“Só queria jogar mais e mais e melhorar para ganhar jogos”, recorda.

Zé Castro não tem dúvidas. “Ele é muito competitivo, é-o desde sempre”. “É muito obcecado com aquilo que ele pensa que deve ser feito”, concretiza.

Mauro recorda também a vontade de ele manter constantemente a forma física. Numa altura em que esteve sem treinar, e passou de novo mais tempo em Coimbra, “todas as noites fazia 15 quilómetros a correr”. “Uma vez, tentei ir com ele a correr e eu de bicicleta, mas quando chegámos à subida do Cidral eu não o consegui acompanhar”, conta entre sorrisos.