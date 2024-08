Vítor Bruno. A história da relação e da separação com Conceição (contada por um amigo do agora treinador do FC Porto)

Em algumas situações de conflito com outros treinadores ou adversários, que se multiplicaram, Vítor partilhava com Mauro que sempre que “não concordou com algum comportamento, fez questão de o afirmar”.

Mas ao mesmo tempo o então adjunto de Sérgio Conceição enfatizava ao amigo que “fora do contexto do futebol, [Sérgio] é uma pessoa “de coração bom” e que sem querer protagonismo “ajudou muita gente, muito mais do que aquilo vem para a praça pública”.

"O Vítor diz que ele é brilhante na forma como prepara os jogos, na forma como analisa os adversários, na forma como prepara a equipa"

Esta faceta desconhecida da maior parte das pessoas, segundo Mauro, “ajudava o Vítor a ultrapassar os momentos menos bons e a aceitar aquela forma de ser”.

O amigo do treinador do FC Porto dá um exemplo concreto de como Vítor Bruno lidava com estas situações. “Lembro-me daquela confusão que houve com o treinador do Santa Clara, o João Henriques. Falei com o Vítor sobre isso e ele no dia não [disse nada], porque sair não valia a pena. Mas depois, no primeiro treino da semana, fez questão de dizer ao Sérgio Conceição que não tinha concordado com aquilo e acho que, no fundo, acabou por contribuir depois para aquele telefonema que houve entre o Sérgio Conceição e o João Henriques”.