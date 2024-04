Pinto da Costa: “Sou o único que pode garantir que o FC Porto continuará a ser dos sócios"

É dirigente do FC Porto desde 1962 e presidente desde 1982. Jorge Nuno Pinto da Costa, de 86 anos, garante que este mandato para o qual se candidata agora será o seu último, abrindo a porta depois para Vítor Baía, João Koehler e até António Oliveira, a quem sugeriu sem sucesso suceder-lhe. Em entrevista à Renascença, o candidato à presidência dos dragões explica a ideia do 'anti-nortismo' defendida por Sérgio Conceição e garante que o treinador está com ele e que continuará a ser o treinador do clube.

Ao longo de 35 minutos, Pinto da Costa aborda o regresso do ciclismo e a fundação do futebol feminino, revelando ainda o porquê do afastamento de quatro jogadores da equipa principal de futebol. O dirigente deu também explicações sobre a saúde financeira da entidade (e a eventual consequência da ausência na Liga dos Campeões) e sobre a opção dos terrenos na Maia para a academia, deixando depois uma alfinetada ao clã Pedroto, um desfecho de história que, garante, não belisca a memória de José Maria Pedroto.

O campeonato correu mal ao FC Porto, inclusive viram-se alguns lenços brancos no Dragão após o jogo com o Famalicão. Receia que este insucesso no principal objetivo da época possa ter impacto no resultado das eleições do dia 27?

Não, penso que não. A equipa tem valor, está a atravessar um mau momento devido a fatores estranhos que não vale a pena, mais uma vez, a enumerar. Agora, uma equipa que fez o que fez na Liga dos Campeões com o Arsenal e que venceu o Benfica por 5-0 há pouco mais de um mês não é uma equipa sem qualidade. Tem havido fatores e estamos a mentalizar e a preparar os jogadores para se abstrairem disso e apenas irem para o jogo pelo jogo. Estou convencido que contra o Guimarães, num jogo importantíssimo, que abre as portas da final da Taça e depois estar no estádio de Oeiras, a equipa vai corresponder e mostrar o seu real valor.

Mantém a ideia de que as arbitragens tenderam a cair contra o Porto assim que André Villas-Boas assumiu a candidatura?

Eu não sei se foi quando ele assumiu a candidatura, agora que têm sido infelizes, têm. Afinal, há um caso curioso: eu protestei e puseram-me um inquérito por protestar contra o que se passou no penálti do Estoril, e agora o Conselho de Arbitragem vem dar-me razão, pois o árbitro, depois de marcado, não devia ter revertido o penálti, nem o VAR devia ter intervindo. Portanto, eu tenho um processo por ter dito aquilo que eles estão a dizer. Se calhar eles também vão ter um processo...

O treinador Sérgio Conceição repescou há dias o tema do 'anti-nortismo'. Partilha da ideia de que há um complô para afastar o Porto da Europa?

Eu acho que é tão evidente que, quando não falo nisso, como hoje, desde que me sentei toda a gente me faz essa pergunta. Se me fazem essa pergunta, ninguém me pergunta se penso que os espanhóis estão a atacar o Porto. Agora, que é evidente que há uma luta norte-sul ou Lisboa-Porto e que querem a hegemonia total do futebol português em Lisboa, isso parece-me que é evidente para todos.

Entrando numa área que lhe interessa, a política. O facto de ter agora Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, como líderes do governo e da oposição, ambos do Porto, deixa-o de alguma forma mais tranquilo em relação a tudo isto?

Nem mais, nem menos. Porque todos aqueles que têm sido do FC Porto, foi uma exceção o doutor Manuel Pizarro, que nada tendo a ver com futebol se assumiu sempre como portista e continuou a acompanhar a vida do FC Porto, afastam-se. Parece que têm vergonha de ser do FC Porto. Portanto, nem melhora, nem piora. Não vou interferir em nada.

Foi tema o afastamento de alguns jogadores do plantel, pelo menos o treinador Sérgio Conceição tê-los-á colocado a trabalhar de outra forma nestes últimos dias, por alegada falta de rendimento. Já se tinha passado um bocadinho o mesmo com David Carmo antes de sair, em janeiro, para o Olympiakos. O senhor é presença assídua no Olival. Alguma vez percebeu que possa haver atletas a quem de facto basta ter contrato com o Porto e depois se empenham pouco nos treinos?

Não vou dizer que haja esse espírito por isso, mas que às vezes acontece com todos e não é uma questão de qualidade. Costuma dizer-se que no melhor pano cai a nódoa, mas às vezes sinto, e o treinador também e quando sente isso age para espicaçar até os próprios jogadores, que há jogadores que se entregam e não lutam para virar as coisas como é preciso.

Há alguns milhões gastos em jogadores que pouco jogam ou nada, como Iván Jaime, o próprio Jorge Sánchez, Toni Martinez. Há algum erro associado a isto? De quem foi o erro? É do treinador, dos jogadores ou de quem os contratou?

O Iván Jaime era um talento no Famalicão, era desejado por todos, e de facto não se adaptou ainda convenientemente e não tem rendido o que nós esperávamos e justifica pelo que custou. O Jorge Sánchez nunca foi contratado na certeza de que ia ser titular, porque o nosso defesa direito é o titular da seleção nacional e temos ainda alternativa que podia ser o melhor defesa direito do futebol português se quisesse fixar-se nesse lugar, que é o Pepê. Agora, quando o Sánchez foi contratado, foi para ser uma opção, uma reserva, é nessa qualidade que ele tem jogado.

E com o rendimento de Toni Martínez, está satisfeito?

Está num período mau, em que anda desanimado, mas tenho a certeza que ainda vai aparecer bem.