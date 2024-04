Nuno Lobo: "É completamente injusto colarem a minha candidatura à de Pinto da Costa"

Então, qual é o seu projeto para a academia do FC Porto?

Queremos um espaço onde toda a formação esteja ligada à equipa principal.

Tem um projeto preparado? Será o da Maia, o do Olival?

Tenho muitas coisas em "stand-by". As apostas fazem-se em projetos que podem vencer. O nosso projeto em 2020 não era na Maia nem no Olival. Era outra cidade aqui perto.

Mas o seu projeto para 2024 fala em compra dos terrenos do Olival e alargamento do mesmo...

A situação que prevíamos complicou-se. Há cerca de oito a dez proprietários e uma parte do terreno junto ao rio é considerado reserva ecológica. A viabilidade para uma academia como foi apresentado pela lista A é quase impossível.

Mas é quase igual ao seu projeto, então...

Era a nossa ideia base. Primeiro, se vencer as eleições, preciso de ver as contas do clube. É preciso negociar a dívida e depois aliar-me aos parceios certos com entidades bancárias estrangeiras. Se surgir outro projeto melhor, o que importa é o melhor para o clube.

Se tudo o que há na Maia for verdadeiro, não o vou rasgar de certeza absoluta. Se for melhor a Maia, muito bem.

Mas a leitura inicial foi parecida à de Villas-Boas, que era manter tudo junto...

Sim, mas não sabemos as contas do clube.

Vai pedir auditoria?

Sim, mas isso é normal para saber as contas reais do clube. Em 2020, a direção pediu dois milhões a um banco estrangeiro para pagar ordenados. Tenho os pés assentes na terra, falam-se em 40 milhões o custo da academia na Maia. O André, com quatro campos de futebol - que por acaso vi a apresentação na cidade de Lisboa -, custará à volta dos 30 milhões. Não sei... São projetos que carecem ainda dos investidores.

Partilha da ideia que há pessoas a gravitar em torno de Pinto da Costa que o fazem em benefício pessoal e para prejudicar o FC Porto?

Sempre foi algo que convivemos, com pessoas que enriqueceram às custas do FC Porto. Não dúvido que aconteça, mas não vou alimentar essa fogueira. Sou muito pragmático, sou muito factual. Gosto de chamar os bois pelos nomes. Gostaria que o André dissesse que empresários são. Se é que são empresários. Que viesse denunciar. Se me perguntar se gosto dos negócios do Samuel Portugal, do Bruno Costa ou do Marcano? Não gostei. Das comissões chorudas? Não gosto. Das saídas a custo zero? Não gosto.

Há uns meses, o Taremi poderia ter saído por um valor, mas depois o Milan veio dizer que um empresário veio dissolver o negócio [Pedro Pinho]. Não gosto disso. O jogador nem está a competir, o Sérgio lá terá as suas razões. Se fosse comigo, mas comigo não calçaria mais as botas. Perdemos em nível desportivo e financeiro. Não quero um jogador que bateu com a porta e volta depois como o Marcano. E não tenho nada contra ele.

Defendo que se potencie os jogadores. O Porto tem de dar estabilidade emocional e financeiro. Cito muitas vezes o caso do Rúben Dias. Foi para o Manchester City, fez uma grande época e o clube não ficou à espera, renovou logo o contrato. É assim que temos de proceder.