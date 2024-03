"Pena que não seja um dia de festa”: FC Porto apresenta projeto da academia na Maia

A SAD do FC Porto apresentou, na manhã desta quarta-feira, o projeto daquilo que poderá ser a futura academia do clube. Fernando Gomes, vice-presidente com a pasta financeira, anunciou que as obras já começaram e o custo da infraestrutura rondará os 40 milhões de euros.

As máquinas já estão no terreno na Maia para "uma primeira empreitada do movimento de terras". Custou 6,890 milhões de euros, segundo Fernando Gomes.

Os arquitetos responsáveis pelo projeto, Manuel Salgado e Nuno Lourenço, apresentaram a maquete da obra que será construída num terreno de 23 hectares. Terá 14 relvados, dos quais um é de futebol de sete e três são "gaiolas de treino intensivo". O plano inclui ainda um estádio para a equipa B com dimensão e condições para disputar a II Liga.

Fernando Gomes festejou o momento, mas lamentou que o dia não seja de celebração para todos os portistas.

O dirigente, há 10 anos no clube, vai dizer adeus ao FC Porto e não faz parte da lista da recandidatura à presidência de Pinto da Costa. Na hora da despedida, não poupou nas críticas a André Villas-Boas, que tem o objetivo de construir a academia em Vila Nova de Gaia, ao lado do centro de treinos do Olival.