André Villas-Boas: "2028 não é para mim. O FC Porto já não será o mesmo"

Numa entrevista onde toca em todos os temas quentes da atualidade portista, Villas-Boas aborda também a "prioridade" Sérgio Conceição, a necessidade de "reformatar" os protocolos com as claques e a bilhética, a importancia de alterar os estatutos do clube, as modalidades, o estado da Liga e do futebol português, a abertura para debates e o planeamento para a época 2024/25, onde pretende lutar pelo título de campeão nacional.

Disse que está na altura de uma mudança, depois de quatro décadas de presidência de Pinto da Costa. A sua candidatura é baseada na necessidade de mudança ou no facto de acreditar que pode fazer melhor?

Acima de tudo representa o meu amor pelo FC Porto, um amor singular, e uma altura de mudança. O FC Porto vem de uma liderança com mais de 40 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa, encontra-se agora numa altura de se reformatar relativamente ao futuro. O paradigma do futebol moderno está a mudar, as exigências são outras e é preciso transportar o FC Porto para a modernidade. O meu objectivo é rodear-me dos melhores e conseguir imprimir esta mudança.

Em 2020, data das últimas eleições, Pinto da Costa nomeou-o como um potencial sucessor na presidência do FC Porto. Alguma vez pensou que ia concorrer contra o presidente mais titulado da história do futebol?

Dificilmente pensaria que o presidente se pudesse recandidatar em 2024. Naturalmente é livre de o fazer e eleva este desafio e o sentido de responsabilidade e exigência. Os últimos anos têm levado o FC Porto à ruína financeira e a uma perda de competitividade desportiva. No meu entendimento, sempre pensei que não se recandidatasse. Resolvi avançar com esta candidatura mesmo que ele fosse meu adversário. Sinto que o FC Porto precisa de um novo rumo.

Pinto da Costa disse que a vossa relação mudou porque o André mudou. Concorda com isso?

A única coisa que mudei foi relativamente à minha opinião de [que] enquanto o presidente for vivo deveria continuar no FC Porto. É a única mudança, o meu amor pelo clube é o mesmo e sinto-me capacitado para ser indigitado como presidente e devolver a glória aos sócios e ao FC Porto, desportiva, mas também garantir a sustentabilidade futura. A única coisa que mudou foi essa opinião relativamente a 2024, fruto do momento urgente que o FC Porto vive: cada vez mais dá a entender que o clube está refém dos interesses de outras pessoas. As decisões financeiras e desportivas são cada vez mais postas em causa, não só por esses interesses alheios, mas também por falta de visão a curto, médio e longo prazo. Acho que o momento de mudança é agora.

Foi treinador numa época de sonho para o clube, somou quatro títulos – um deles celebrado em pleno Estádio da Luz –, mas considera que Pinto da Costa quer apagar essa época da memória do universo portista. Porquê?

Eu compreendo que esta candidatura se tornou de tal forma forte que traz algum desconforto. Tenho registado, nos últimos dois anos, uma série de ataques pessoais e profissionais contra mim por parte do presidente Pinto da Costa. Acho que ele nunca teve noção que esta candidatura se pudesse tornar tão forte: não só pelo portismo que represento, pelas pessoas de que me quero rodear e por vir para o FC Porto desprendido de qualquer interesse. Ponho em pausa uma carreira que considero muito boa e por sentir que é altura de mudança.

Tenho registado muitos eventos curiosos, relativamente ao “apagar” dessa história de 2011, ou a uma tentativa de denegrir a pessoa que liderava essa equipa. Não queria perder muito mais tempo com isso. Acho que é normal, em qualquer candidatura que se vê de repente ameaçada por outro candidato, que se sinta desconfortável. Sente-se cada vez mais nas palavras e postura, esse incómodo é evidente.

Os resultados eleitorais de Pinto da Costa estão em trajectória descendente: em 2016, foi eleito com 79% dos votos, registando-se mais de 20% de votos nulos. Em 2020, desceu para 68% e José Fernando Rio, principal concorrente, teve mais de 26% de votação. Esta “queda” de Pinto da Costa deu-lhe mais força para se candidatar agora? Acredita que estes quase 30% de votos de protesto vão migrar para a sua candidatura?

Não posso negar que analisámos esses números, mas não estão na base da decisão de avançar com a minha candidatura. Tenho 15 anos de treinador profissional, naveguei neste mundo [do futebol] em vários países e culturas. Tenho visão de futuro para o futebol, ideias muito vincadas relativamente à parte desportiva, de performance e scouting. É mais pela capacidade que tenho em imprimir essa mudança no futuro do FC Porto que me candidato, não tanto por ver e relacionar esses números com uma queda de um anterior líder. Esses números, acima de tudo, revelam um crescente descontentamento. É presente, evidente, e vem em linha com uma frustração acumulada dos sócios face à gestão do presidente.

Caso não vença as eleições, que cenário traça para o FC Porto nos últimos quatro anos?

No outro dia disse que é muito fácil desmentir Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente já disse que não avançaria, que jamais apontaria uma linha de sucessão directa, jamais consideraria o FC Porto uma monarquia e jamais passaria o testemunho. Tenho muito respeito pelo senhor presidente, mas penso que não está em condições neste momento de presidir a mais quatro anos. O que se avizinha no FC Porto pós-2024 é uma linha de sucessão directa para um dos seus vice-presidentes, pessoas essas que vão ser apresentadas a dez dias das eleições e ficaremos a conhecer essa linha de sucessão directa que parece estar presente.

O que me parece evidente é que, dentro das pessoas que já o rodeiam, está João Rafael Koehler, ligado a um fundo chamado Quadrantis, que, neste momento, está intimamente relacionado com a antecipação de receitas do FC Porto e o ‘factoring', com condições e juros que ninguém sabe quais é que são. É muito provável que nas colaterais dadas a esse fundo estejam direitos comerciais e passes de jogadores. Não é impossível que, se incumprir em determinadas coisas, a Quadrantis se torne dona do FC Porto.

Mas continuará no papel da oposição se perder as eleições? Vai ter uma voz activa?

Penso que não. O FC Porto encontra-se numa situação limite. Não queria estar a fugir às minhas responsabilidades, mas, em 2028, já não é para mim. Apresento-me agora com esta visão de futuro, rodeei-me das pessoas certas e que podem já não estar [disponíveis] para mim em 2028. O FC Porto, como o conhecemos, já não será o mesmo.

Dentro do associativismo, os clubes têm um grande desafio pela frente. Têm uma vantagem competitiva, pela cultura, valores e história, mas estão muito vinculadas a receitas específicas: direitos televisivos, receitas da UEFA e receitas comerciais. O futebol está em premente mudança e é necessário para o FC Porto arranjar novas parcerias comerciais, crescer enquanto marca, como clube de associados igual ao legado desportivo que tem. Isso não está a acontecer. O FC Porto, caso não sejamos eleitos, de 2024 a 2028, será totalmente refém das decisões de pessoas relacionadas com o entorno de Pinto da Costa.