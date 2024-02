O que são capitais próprios e porque estão no centro da campanha do FC Porto?

A SAD do FC Porto pode, afinal, não chegar aos capitais próprios positivos que Pinto da Costa prometeu. Mas, afinal, o que são capitais próprios e porque se tornaram um tema central na campanha eleitoral do FC Porto?

Pinto da Costa, que no domingo anunciou a sua recandidatura ao cargo que lidera há 42 anos, garantiu que a SAD dos dragões iria apresentar capitais próprios positivos dentro "de uma ou duas semanas".

No entanto, a SAD acabou por resfriar as expectativas, esta terça-feira, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A sociedade prevê obter resultados consolidados do 1º semestre de 2023/2024 francamente positivos, não sendo ainda possível antecipar o montante em concreto, por estar ainda em processo de análise, consolidação e validação por parte dos auditores da Sociedade. Na sequência destes resultados, aliados a outras operações, a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD prevê melhorar substancialmente os capitais próprios a 31 de dezembro de 2023, antecipando que estes poderão ficar próximos de um montante positivo", pode ler-se na breve nota.

Resultados "francamente positivos" e capitais próprios "próximos de um montante positivo", mas sem a promessa que isso vá acontecer.

O que são capitais próprios?

Para entender a promessa de Pinto da Costa é necessário compreender o que são capitais próprios e qual a sua importância para a saúde financeira de uma empresa.

Os capitais próprios são a diferença entre o ativo e passivo. Ou seja, aquilo que um clube tem - como o estádio, jogadores e a sua marca - menos aquilo que o clube deve - como dívidas a credores, bancos e empréstimos por saldar.

E é por isso que os capitais próprios são apontados como uma boa forma para avaliar a saúde financeira de uma empresa.

No relatório e contas referente à temporada 2022/23, os dragões anunciaram capitais próprios negativos de 175,9 milhões de euros. Em 2021/22, estavam fixados nos 111 milhões negativos e no ano anterior também 175 milhões negativos.