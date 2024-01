"Robson era um senhor". Mário Reis recorda estreia do inglês como treinador do FC Porto

Dia 30 de janeiro de 1994. Bobby Robson estreia-se no banco do FC Porto, com uma vitória (0-2) sobre o Sport Comércio Salgueiros, no estádio Vidal Pinheiro, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

“Cumprimentámo-nos e está no Facebook. O meu filho mais velho não deixa escapar nada e está lá: o Mário Reis e o Bobby Robson, no velhinho Vidal Pinheiro”, declara o antigo treinador do Salgueiros, confrontado pela Renascença com a efeméride.

Nesse jogo de estreia do técnico inglês, que Pinto da Costa contratara dias antes, foi Luís Manuel – com um golo na própria baliza, ao minuto 17 – a colocar os portistas em vantagem. Os milhares de adeptos portistas, num Vidal Pinheiro a rebentar pelas costuras, voltariam a festejar na primeira parte, graças a um desvio subtil do búlgaro Emil Kostadinov. O marcador não mais se alterou e Bobby Robson somou os primeiros pontos como treinador do FC Porto.

“Voltámos a cumprimentar-nos para lhe dar os parabéns. Era um treinador conceituado”, recorda Mário Reis, que não esquece a passagem de Robson pelo futebol português.

“Foi uma pessoa que me marcou bastante, a mim e a sua passagem pelo FC Porto. Acima de tudo era um treinador muito bom. São coisas que passam por nós e fica uma amizade muito grande. Os treinadores que passaram pelo Porto eram todos bons, mas Bobby Robson era um senhor, um treinador muito bom a nível mundial”, concretiza.