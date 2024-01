André Villas-Boas. De jovem calado a treinador carismático, eis o raio-X ao aspirante a presidente do FC Porto

Reservado, próximo de todos, com o dom da palavra, atento ao detalhe. Eis André Villas-Boas, o homem por trás do do adepto, do treinador e do aspirante a presidente do FC Porto.

Antes de mais, contextualizemos. Villas-Boas apresenta, esta quarta-feira, a candidatura à presidência do clube que apoia desde a infância, que treinou na época 2010/11, com enorme sucesso, e que até chegou a defrontar enquanto adversário. Não é só um possível "presidente-adepto", pois conjuga a paixão com o conhecimento profundo do jogo e, por experiência própria, do funcionamento do clube.