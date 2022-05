Porto pintado de azul e branco. "Conceição é o Pedroto do meu tempo"

Avenida dos Aliados, Estádio do Dragão e até no Queimódromo. A cidade do Porto está em festa com a conquista do 30.º campeonato do FC Porto, conquistado este sábado após a vitória por 1-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

Depois das celebrações no relvado do Estádio da Luz, dos jogadores, equipa técnica e dos cerca de 3.500 adeptos que estiveram nas bancadas, o grande epicentro da festa é no Norte.

Pouco depois do apito final do jogo, que apenas viu a vitória confirmada aos 94 minutos com o golo de Zaidu, centenas de adeptos invadiram o coração da cidade Invicta.

A Avenida dos Aliados, como habitual, é o epicentro das celebrações do FC Porto. Cerca de uma hora depois do apito final, os dragões confirmaram que as celebrações hoje ficariam apenas pelo do Estádio do Dragão, já de madrugada, quando a equipa chegar.

"40 anos disto", uma frase de Frederico Varandas, presidente do Sporting, sobre os anos de presidência de Pinto da Costa e que deu o mote para a festa desta noite, muito entoada pelos adeptos e até com camisolas com a frase inscrita.