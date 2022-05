Mais golos, mais vitórias, mais prémios. Os números do FC Porto campeão

Quanto ao frente a frente, se com o Sporting primou o equilíbrio (dois empates), o FC Porto venceu os dois jogos que disputou com o Benfica, tanto no Dragão (3-1) como na Luz (0-1), na 33.ª jornada.

Estendendo a comparação, o FC Porto foi a equipa que menos perdeu em jogos com os restantes cinco primeiros classificados: somente uma derrota, contra duas do Sporting e cinco do Benfica.