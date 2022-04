Inquérito ao Portimonense "sem pernas para andar"

O mesmo jurista enfatiza que teria se provar que houve um acordo tácito e um nexo de causalidade entre o desfecho do jogo no Dragão e o onze, sem vários jogadores titulares, com que o Portimonense apresentou frente ao Porto.

“O preenchimento do ilícito tem a ver precisamente com isso; tem obrigatoriamente de haver aqui uma intervenção concertada, entre os dois clubes no sentido de haver essa gestão, essa rotação por parte do Portimonense, neste caso seria com o objetivo de facilitar o jogo ao FC Porto”, sublinha.

"Sem pernas para andar"

Na opinião de Diogo Soares Loureiro, dificilmente este processo conduzirá a alguma penalização.

O jurista constata que este novo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol está muito ativo e considera desejável que, no futuro, tenha o mesmo comportamento perante casos idênticos.

“Vi um levantamento que demonstrava que nos últimos anos houve, pelo menos, setes situações em que as equipas mudaram mais de sete jogadores para um jogo da Liga. Convém relembrar que houve uma alteração do Conselho de Disciplina recentemente e sabemos que este CD está muito interventivo desde que tomou posse. Inclusivamente, levou à abertura de uma série de inquéritos que às vezes não tem acabado por não resultar em qualquer sanção", atira, antes de concluir.

"O Conselho de Disciplina está a tentar averiguar aquilo que considerou ser um resultado anormal para a realidade da nossa Liga, mas também não é caso único. O que se espera do CD é que, no futuro, quando voltarem a acontecer estas situações de muita gestão dos jogadores possa ter o mesmo tipo de intervenção. Eu acho que isto são coisas perfeitamente normais no âmbito de uma época desportiva, que é desgastante. Portanto, a não ser que haja aqui contactos prévios e se consiga provar que houve tentativa de aliciar o outro clube a fazer esta gestão, dificilmente este tipo de casos terão pernas para andar”, termina.

A SAD do Portimonense fala de um “ataque feroz, impiedoso e infundado”. A SAD lembra que os “acionistas cumprem escrupulosamente com as suas obrigações financeiras e têm como prioridade o engrandecimento das instalações de trabalho para a prática do futebol".