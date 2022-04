​Pinto da Costa. O presidente mais titulado do mundo tomou posse há 40 anos

"O FC Porto foi despojado de uma vitoria que seria justíssima. No fim do jogo, Pinto da Costa, com os olhos vidrados pelas lágrimas, jurou que aquele momento de infortúnio seria o início de um caminho triunfal do dragão. Três anos depois, vence ppara espanto do mundo do desporto, a final de Viena ao todo poderoso Bayern de Munique", recorda.

Pinto da Costa para além de ser o mais titulado do mundo é também o presidente no ativo há mais tempo no cargo. Ultrapassou Santiago Bernabéu, o mítico dirigente espanhol que esteve 35 anos na liderança do Real Madrid.

Recordista de longevidade, Jorge Nuno Pinto da Costa cumpre atualmente o 15.º mandato consecutivo como presidente do FC Porto. A última reeleição foi a 7 de junho de 2020. O mandato termina em 2024.

Esperança de continuar mais um mandato

Lourenço Pinto espera que Pinto da Costa fique ainda mais um mandato na presidência do FC Porto.

"O presidente tem a noção do serviço e da sua capacidade intelectual, que é invejável como todos reconhecem. Para além disso, tem plena consciência que enquanto Deus lhe der força e lucidez, liderará o clube. pelo menos, até ao mandato que findará em 2028. É o que todos os dragões esperam, todos os que gostam do FC Porto desejam", termina.