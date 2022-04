Perto do título, recorde de pontos do campeonato está ao alcance do FC Porto

O feito de Sérgio Conceição só tem paralelo na europa. Com a vitória de sábado, os lideres igualaram o número de triunfos consecutivos do AC Milan para o campeonato caseiro. Na próxima segunda-feira, frente ao Braga, o Porto tornar-se no clube das seis melhores ligas europeias com o maior número de vitórias consecutivas.

Primeiro campeão invicto a 34 jornadas

Além do recorde de pontos, o Porto tem ao alcance a possibilidade de vencer a liga sem nenhuma derrota, feito já repetido no futebol português.

Acabar a prova sem perder não seria novidade, nem para o futebol português, nem para o Porto, que venceu a competição sem perder duas vezes, com André Villas-Boas, em 2010/11, e com Vítor Pereira, em 2012/13.

Ainda assim, o Porto pode ser a única equipa a conseguir esta proeza num campeonato com 34 equipas.