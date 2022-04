​Sérgio Conceição bate recorde de Mortimore. Conheça as diferenças entre os dois treinadores

Durante os 56 jogos sem perder alinhava no Benfica o defesa internacional Eurico Gomes. O antigo central avalia ambos os percursos como marcos incríveis. Distingue o percurso do Benfica de Mortimor pelo facto de ter sido alcançado "exclusivamente com jogadores portugueses". A marca agora fixada por Sérgio Conceição é classificada, por sua vez, como "fantástica".

“O Sérgio Conceição está a fazer um grandíssimo trabalho. Este desiderato é fantástico. O recorde tinha muitos anos e foi alcançado por uma equipa bem trabalhada, na altura pelo treinador Mortimore. Mas há uma diferença neste recorde do Porto relativamente ao anterior registado pelo Benfica. Naquela altura o Benfica somou 56 jogos sem perder exclusivamente com jogadores portugueses. Era uma tradição naquela época o Benfica ter apenas portugueses. O Benfica era o ninho dos jogadores portugueses e nesse dado refletia-se a força, a mística e o ADN do Benfica. O Porto de Sérgio Conceição chega a este novo recorde com mais estrangeiros do que portugueses, mas essa mistura não tira valor a este feito”, assinala Eurico Gomes em entrevista a Bola Branca.



A comparação de Mortimore e Conceição

John Mortimore, falecido em janeiro de 2021, foi um treinador que deixou marca no Benfica. O antigo defesa do Chelsea chegou à Luz com 42 anos em 1976. Tinha pouca experiência como treinador. Orientara apenas o Ethnikos da Grécia e os ingleses do Portsmouth.

Encontra uma equipa com nomes como Bento, Eurico, Toni, Shéu, Vítor Batista e Nené (Jordão saiu nesse verão de 1976 para o Saragoça) e lança Chalana. Não foi um treinador consensual entre os adeptos pelo estilo inglês que tentou impor no sistema de jogo do Benfica, mas foi inovador no métodos de treino e tinha o apoio dos jogadores.

“Mortimore trouxe para Portugal a ideia da organização ao pormenor do treino. Era auxiliado por um preparador físico e na vertente física sabia os índices que eram necessários para a alta competição, trazendo essa noção e experiência de Inglaterra. Trabalhava muito também o aspeto tático e em cada jogo preparava-nos muito bem para a tarefa. Nestes aspetos vejo muitas semelhanças entre os dois treinadores, porque o Sérgio Conceição é muito evoluído, sendo taticamente rigoroso, com estratégias muito bem delineadas. Cresce a cada ano como treinador trabalhando muito as bolas paradas como também fazia Mortimore”, observa Eurico, neste entrevista à Renascença.