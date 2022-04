Mário Silva lançou as promessas do Porto e agora vai ter de enfrentá-las

O treinador de 44 anos é o terceiro treinador da época dos açorianos, depois de Daniel Ramos e Nuno Campos e estabilizou o Santa Clara. Os açorianos estão no 10º lugar, ainda à espreita de uma possível qualificação europeia, atualmente a oito pontos do sexto lugar, à condição. Agora, regressa ao Dragão, onde esquece as amizades.

"Só um Santa Clara em altíssimo nível e numa noite inspiradíssima conseguirá ganhar, que é o nosso objetivo, como é lógico. Não o escondemos. Sabemos que vai ser difícil, mas esta ambição nunca a podemos perder nem a vamos perder nunca", disse.

Para além dos jogadores que hoje integram a equipa principal do Porto, a equipa de sub-19 que venceu a Youth League tinha ainda jogadores como Tomás Esteves, ainda na equipa B, Diogo Leite, agora no Sporting de Braga, Romário Baró, emprestado ao Estoril Praia, Fábio Silva, no Wolverhampton, e Afonso Sousa, na Belenenses SAD.

O Santa Clara, 10º classificado, com 31 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro, com 73, na nesta segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.