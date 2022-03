Rui Almeida prevê passagem de FC Porto e Braga com "todas as possibilidades"

A equipa do principado não tem os mesmos valores de quando atingiu as meias-finais da Liga dos Campeões, em 2016/17, com Leonardo Jardim e Bernardo Silva, mas é uma equipa com valor.

“Vale pelo seu trabalho coletivo. Destaco ainda Ben Yedder, que é um dos melhores marcadores da Ligue 1, bem como Fofana que, junto com Tchouameni, dão um equilíbrio muito forte à equipa, que é robusta do ponto de vista defensivo”, analisa.

Como explorar fragilidades

Rui Almeida identifica fragilidades em ambas as formações francesas.

No caso do Lyon, o técnico aponta que a equipa de Peter Bosz “não sabe não ter a bola”, evitando por isso “alongar o jogo”, sendo por isso algo que o FC Porto pode explorar, uma vez que a pressão é “um dos pontos fortes” da equipa de Sérgio Conceição.

“Há momentos em que o FC Porto pode aproveitar algum desequilíbrio no jogo do Lyon”, sublinha.

Já o Sporting de Braga, tem “todas as possibilidades” contra o Mónaco. A equipa minhota tem “bons valores individuais”, mas deve estar atenta às individualidades dos monegascos. O treinador luso destaca Gelson Martins, Ben Yedder e Kevin Volland como particulares jogadores a focar.

“O Braga deve preparar bem a transição, porque o Mónaco tem jogadores muito fortes nesse momento do jogo. Têm jogadores muito rápidos, criativos e que, numa situação de um para um, podem desequilibrar”, avisa.