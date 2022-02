À terceira será de vez. "Galeno vai afirmar-se no FC Porto"

Dispensado duas vezes por Sérgio Conceição - a primeira para jogar no Portimonense e a segunda no Rio Ave -, Wenderson Galeno tem uma terceira oportunidade para convencer o treinador do FC Porto e não a vai desperdiçar, aposta Pedro Correia-

O diretor desportivo do Grémio Anápolis, um dos responsáveis pela vinda do jogador para Portugal em 2016, para jogar no Porto B, argumenta que o Galeno que agora regressa ao Porto é um atleta noutro ponto evolutivo e com um perfil que agrada a Sérgio Conceição.

"O Galeno, neste regresso ao FC Porto, irá consolidar o seu futebol e ganhar o seu espaço, ao contrário do que aconteceu na primeira vez que esteve no clube. O Sérgio Conceição é um treinador que valoriza muito a evolução de um jogador e analisa os jogadores em todos os momentos do jogo. O Galeno demonstrava dificuldades na transição defensiva e organização defensiva. O seu rendimento oscilava e colocava em perigo a constância de uma equipa como o Porto, mas no Braga ele evoluiu muito e é, agora, um jogador mais completo. Já vai de encontro ao perfil de jogador que o Sérgio quer", afirma Pedro Correia, em entrevista à Renascença.