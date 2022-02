Pepe regressa de lesão. "É inteligente, dedicado, rigoroso e tira o máximo de si”

Lesão articular mais frequente no futebol

Hélder Pereira é um especialista procurado por desportistas de todo o mundo e no futebol, já operou, para além de Pepe, atletas como Keylor Navas, Danilo, Niang, Jonas Olsson e Fofana. A entorse do tornozelo é a razão mais frequente da procura do especialista português.

“É a lesão articular mais frequente no futebol e no desporto em geral. Temos que considerar que o tornozelo é a articulação que está implicada no último momento de contacto com o solo e que tem do ponto de vista da transmissão de carga e apoio uma importância crítica e que depende muito das condições do terreno”, detalha.

“No futebol em concreto, o tornozelo está implicado na relação com o elemento-chave da prática do futebol que é a bola, o controlo da bola, exigindo muitas vezes momentos de equilíbrio monopodálico únicos e também a relação e o gesto técnico com a bola. Por tudo isto e na disputa do momento há o aumento das lesões de contacto no futebol dependendo também das condições de terreno e o tipo de calçado que se usa. Estes fatores têm influência na relação do momento de carga e transmissão de força ao solo que é crítico no futebol", explica.

O médico diz ainda que o "próprio gesto do remate tem igualmente uma série de implicações na articulação do tornozelo. O tema é alvo de intensa investigação e para o qual não há uma resposta direta, mas muitas respostas e questões para vários problemas que estão inerentes à relação do tornozelo com a carga, desporto, bola, relvado e tipo de calçado mais adequado ao piso”.