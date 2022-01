Sérgio Conceição chega aos 1.000 jogos

Sérgio Conceição, de 47 anos, há cinco épocas no comando técnico do FC Porto, prepara-se para atingir uma marca histórica na carreira: 1.000 jogos como profissional de futebol, somando os que realizou como futebolista e como treinador principal.

Natural de Ribeira de Frades, freguesia extinta do concelho de Coimbra, Sérgio Conceição começou a jogar na Académica, transferindo-se em 1991 para os sub-19 do FC Porto. Subiu a sénior no verão de 1993, depois de ter sido campeão nacional de juniores pelos dragões.

Na primeira época no futebol sénior foi emprestado pelo FC Porto ao Penafiel. No clube penafidelense, fez o primeiro de 574 jogos oficiais como futebolista profissional. Tinha 18 anos. O jogo da estreia foi um Penafiel-Tirsense, da ronda inaugural do campeonato da Segunda Divisão de Honra (atual II Liga), no dia 22 de agosto de 1993. O treinador Mário Nunes colocou Sérgio Conceição em campo aos 57 minutos, para jogar na linha avançada com o brasileiro Ricardo e com o canhoto Adão.

Durante essa época, Adão assumiria o papel de treinador-jogador e, em entrevista a Bola Branca, lembra um episódio marcante.

“Naquela altura, o Sérgio Conceição deixou-me uma marca que ainda hoje refiro como um exemplo. A sua mãe faleceu numa quinta ou sexta-feira. Eu não estava a contar com ele para jogar, pelo sucedido, e o Sérgio apresentou-se no sábado disponível, jogou e fez o golo da vitória. É um episódio que demonstra o seu caráter”, recorda Adão.