Conceição vs. Simeone. "ADN vencedor" no duelo decisivo pelos "oitavos" da Champions

Baixas no Porto também com peso

O Porto também terá várias baixas para o jogo no Dragão. Pepe, Grujic e João Mário não devem recuperar a tempo, e cartas fora do baralho são Matheus Uribe, por castigo, Marcano e Francisco Conceição, ambos por lesão, e Pepê, infetado com Covid-19.

Jogar sem Pepe faz a diferença na dinâmica defensiva do Porto, acredita Maniche.

"A zona central da defesa é crucial, decisiva e tem impacto porque tem de haver uma voz de comando nessa posição. A linha defensiva do FC Porto é muito harmónica com Pepe. E jogar com Pepe não é o mesmo que jogar com Mbemba, Fábio ou mesmo Marcano, que também não pode alinhar. Pepe é um jogador importantíssimo na estratégia do FC Porto como no Atlético de Madrid é Felipe. São jogadores que têm personalidade, caráter e experiência e trazem liderança e sossego à zona defensiva das suas equipas", explica.

