Klopp não poupará, mas FC Porto "tem todas as condições para ganhar"

Repetição de duelos é benéfica



O FC Porto é segundo do Grupo B, com mais um ponto do que o Atlético de Madrid. Abel Xavier sublinha que os azuis e brancos podem, de facto, sair de Anfield a sorrir. Para tal, muito contribuirá a questão física, mas não só. O facto de a equipa portista já ter jogado em Anfield nos últimos anos será uma vantagem para os dragões: "já sabem o que vão encontrar".

"[A questão física] Pode fazer a diferença, mas o que fará mesmo a diferença é o facto de as equipas já se conhecerem", defende o antigo lateral, que jogou na cidade dos Beatles, primeiro no Everton e a seguir no Liverpool, onde se destaca agora um outro português.