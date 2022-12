Fotogaleria. Argentina recebe campeões do mundo em apoteose

O desfile de comemoração está marcado para a tarde. No entanto, houve euforia de sobra durante o percurso do autocarro até à base da AFA. Milhares de adeptos celebraram com os jogadores durante a madrugada.

A caravana dos novos campeões do mundo parte às 15h00 (hora portuguesa) rumo ao Obelisco, monumento histórico na Praça da República de Buenos Aires.

Foi decretado feriado na Argentina para esta terça-feira, para que todos no país possam celebrar o terceiro título mundial da sua história. A medida foi tomada depois de largos milhares de pessoas terem marcado presença tanto no aeroporto como no centro de Buenos Aires, à espera da chegada da equipa do Qatar.