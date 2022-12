Sem Portugal, saiba como fica o quadro das meias-finais do Mundial 2022

Restam quatro seleções no Mundial 2022, depois do adeus de Portugal frente a Marrocos nos quartos de final.

Croácia, finalista vencida em 2018, Argentina, Marrocos e França, campeã em título. Para trás ficaram países como Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, Inglaterra ou Portugal.

A primeira meia-final é entre Croácia e Argentina, no dia 13 de dezembro, próxima terça-feira, às 19h00, no Estádio Lusail.

Marrocos, "carrasco" de Portugal e primeira seleção africana da história nas meias-finais de um Mundial, defronta França/Inglaterra no dia seguinte, quarta-feira, também à mesma hora, no Estádio Al Bayt.

Quem perder nas meias-finais terá a oportunidade de lutar pelo bronze. Jogo agendado para o dia 17, um sábado, às 15h00, no Estádio Khalifa Internacional.

Os finalistas disputarão o título de campeão do mundo no dia 18, domingo, às 15h00, no Estádio Lusail.