Portugal perde com Marrocos e é eliminado do Mundial 2022

Portugal perdeu com Marrocos, por 1-0, nos quartos de final, e disse adeus ao Mundial 2022.

Do dia para a noite. Assim foi a diferença entre as exibições de Portugal frente à Suíça, nos oitavos de final, e diante de Marrocos, este sábado.

A seleção nacional teve sempre muitas dificuldades em encontrar a baliza marroquina e, na defesa, nunca conseguiu conter os contra-ataques e bolas paradas do adversário.

O golo aos 42 minutos não mais foi do que a materialização da superioridade de Marrocos na primeira parte. Cruzamento largo da esquerda, Diogo Costa saiu aos papéis. Youssef En-Nesyri saltou mais alto de cabeça que o guarda-redes português com as mãos e fez o primeiro golo do jogo.

Perto do intervalo, Bruno Fernandes pediu grande penalidade, no entanto, segundo o VAR Bola Branca, não houve falta sobre o médio português.

Faltou o golo

Na segunda parte, Fernando Santos meteu a carne toda no assador - Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Ricardo Horta (quando Diogo Dalot se lesionou, tendo Bruno Fernandes tido de passar para a direita).

No entanto, de nada serviu. Ao sétimo de oito minutos de descontos, Leão encontrou espaço na esquerda e cruzou para o segundo poste, mas Pepe, com a baliza à mercê, não conseguiu cabecear ao alvo.

Portugal despede-se nos quartos de final do Mundial e falha a terceira presença da sua história nas meias-finais.

Marrocos faz história: torna-se a primeira seleção africana a qualificar-se para as meias-finais de um Campeonato do Mundo e fica à espera de França ou Inglaterra.