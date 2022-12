Portugal-Marrocos em direto. Neves por William no onze, Ronaldo no banco

Portugal tenta garantir, este sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama, o apuramento para as meias-finais do Mundial 2022, pela terceira vez na história. Tentará evitar que Marrocos, que já eliminou a Espanha, continue a ser "tomba-gigantes" no Qatar. A emissão especial de Bola Branca arranca às 14h00 e pode acompanhar o jogo ao minuto no site da Renascença a partir das 11h10.

O relato é da autoria do Carlos Dias, diretamente do Qatar. A emissão especial tem os comentários de Silas e José Nuno Azevedo durante o jogo, e dos treinadores Tiago Margarido e João Ferreira e do comentador Rui Miguel Tovar antes e após a partida, num painel moderado pelo Sílvio Vieira. Análise à arbitragem pelo VAR Bola Branca, Paulo Pereira. A emissão será coordenada pelo Rui Viegas.

Em reportagem estarão o José Barata, em Lisboa, e o Hugo Monteiro, no Porto.

Os jornalistas Eduardo Soares da Silva, Carlos Calaveiras e Inês Braga Sampaio tratarão do acompanhamento ao minuto e demais conteúdos sobre o jogo em rr.sapo.pt. Não se esqueça de consultar a fotogaleria que vamos preparar para si no final do encontro. Enquanto aguarda, pode testar o seu conhecimento sobre os Campeonatos do Mundo com o nosso quiz.

As seleções de Portugal e Marrocos só se defrontaram duas vezes até hoje, ambas em Campeonatos do Mundo, com uma vitória para cada lado. Em 1986, derrota, por 3-1, que ditou a eliminação na fase de grupos no México. Em 2018, a vitória sofrida, por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo aos quatro minutos, ajudou a equipa das quinas a encarreirar a passagem aos oitavos de final na Rússia.

Fernando Santos pode ser o primeiro treinador português nas meias-finais de um Mundial, como já é o primeiro nos "quartos". Isto porque, nas duas vezes anteriores em que chegou a esta fase, Portugal tinha selecionadores brasileiros: Otto Glória em 1966 (terceiro lugar) e Luiz Felipe Scolari em 2006 (quarto).

Caso derrote Marrocos, a equipa das quinas defrontará Inglaterra ou França, que medem forças às 19h00. Na outra meia-final já estão Argentina (eliminou os Países Baixos) e a vice-campeã Croácia (derrotou o Brasil).