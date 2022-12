Selecionador que "mudou o ambiente" e jogadores nas melhores equipas. Os perigos de Marrocos para a seleção

Portugal já está avisado com a grande campanha que a seleção marroquina está a fazer, mas para Moufi este percurso não é surpreendente.

"Não é uma surpresa para mim porque quando estive lá há três meses vi tudo. O treinador chegou, mudou o ambiente e já estávamos confiantes", lembra o marroquino, de 26 anos, que esteve ao serviço da seleção em setembro. Aí conheceu o treinador Walid Regragui a quem deixa muitos elogios: "O novo treinador é muito bom. Todos os jogadores que estão agora na seleção gostam dele".

Moufi tem falado por mensagem com alguns compatriotas que representam o país no Qatar, mas assume que gostava de estar lá com eles. Ainda assim, garante que o coração está com a equipa marroquina.

Portugal-Marrocos, dos quartos de final do Mundial 2022, marcado para sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama. Encontro que terá relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.