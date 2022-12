Federação não revela quanto é que cada jogador recebe no Mundial do Qatar

Os restantes prémios correspondem a cada etapa ultrapassada após a fase de grupos, o que não aconteceu. A Dinamarca, que chegou às meias-finais do último Europeu, caiu na fase de grupos no Qatar.

De qualquer modo, atingir os oitavos de final aumentaria o valor recebido por jogador para cerca de 185 mil euros, quartos de final para 250 mil euros e meias-finais para 388 mil euros.

Vencer o Mundial significaria que cada jogador receberia, no total, 4,95 milhões de coroas dinamarquesas. Algo como 665 mil euros por jogador.

Federação e jogadores repetiram iniciativa que já tinham colocado em prática no Campeonato da Europa no verão passado. 2,5 milhões de coroas dinamarquesas, correspondente a cerca de 340 mil euros, foram doadas pela seleção nacional ao desenvolvimento do futebol jovem do país.

Houve seis federações que não respoderam em tempo útil às questões da Renascença.

A FIFA prevê redistribuir 440 milhões de dólares (420,8 milhões de euros) às 32 federações presentes no Mundial que se realiza no Qatar. Um montante significativamente superior ao do último Mundial disputado na Rússia, em que as nações dividiram 329 milhões de euros.