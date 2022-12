Walid Regragui, o selecionador amigo que leva chá para o balneário

O português Raul Costa trabalhou com Regragui no Al Duhail entre janeiro e setembro de 2020. O técnico traça, em entrevista à Renascença, o perfil do selecionador marroquino, de 47 anos. Antes de mais, a liderança do treinador que terminou, na altura, a época iniciada pelo português Rui Faria: "É uma pessoa que procura a sua liderança através da amizade e da convivência com os jogadores."

"O Walid Regragui tem uma personalidade forte quando é preciso, mas é uma pessoa muito chegada aos jogadores. Quase todos os dias ia ao balneário, convivia com os jogadores, levava o seu chá, conversava com eles sobre tudo, sobre o futebol e outras coisas, e tentava, através dessa relação de proximidade, ter o grupo controlado", revela o português, que está há seis épocas no Ai Duhail.

Raul Costa, também de 47 anos, descreve Walid Regragui como um treinador "que procura sempre ganhar os jogos, ter a bola e ser dominador do jogo".

A nível tático, Regragui costumava utilizar um 4-3-3, com um pivô, dois "oitos", dois alas e um ponta de lança. Algo que não difere muito do 4-1-4-1 que agora utiliza.

"Ele adorava a pressão alta. Ele na seleção está mais num 4-1-4-1, que, se formos, a ver vai buscar um bocadinho o que ele nos pedia no clube. A estrutura e as dinâmicas que ele pedia no nosso clube com bola não fogem muito do rigor da seleção de Marrocos", assinala.